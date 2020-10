Gripivaktsiini varud on Eestis juba otsakorral

Perearstidel ja ka sotsiaalministeeriumil on tekkinud kahtlusi, et hulgimüüjad eelistavad vaktsiinide müümisel apteeke, kus inimesi kohapeal vaktsineeritakse. Küll aga kinnitavad hulgimüüjad et nõudlus on lihtsalt niivõrd suur olnud.