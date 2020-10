Politsei: kelmid on asunud esinema kullerfirma töötajatena

Erinevate kullerifirmade nimel saadetakse inimestele e-kirju, milles teatatakse, e inimese tellitud pakk on tollis kinni peetud ning paki kätte saamiseks tuleb tasuda tasu või maksu. «Petturid võivad näiteks sõnumis väita, et pakist on leitud suur hulk raha, mis vajab tõestamist, ning selleks tuleb tasuda kulukas sertifikaat. Petturid hoiatavad, et kui inimene ei maksa kiiresti, konfiskeeritakse pakett ja seda kätte ei saa,» hoiatavad korrakaitsjad oma sotsiaalmeedia postituses.

Kui keegi sellise e-kirja saab, siis politsei soovitab müelda, kas nad ülds on mingi paki tellinud.

Samuti tasub mõelda, kas tellitud pakis on midagi nii väärtuslikku, et tuleb kellelegi selgitada, kust see saadetis tuleb.

«Kontrollige meiliaadressi, kust kiri tuli ja kas see on ametlik aadress. Loe kirja hoolikalt läbi - reeglina on petukirjad vigu täis. Kui soovite üle vaadata oma kahtlused, et see kiri on petturilt, võtke ühendust ettevõttega, kes saatis sõnumi väidetavalt teile. Leidke ise internetist kontakte, ärge helistage numbritele, kui need on kirjas. Kui tellisid pakiautomaadi, siis milline kullerifirma peaks selle kohale toimetama ja kas kontrollib, kus pakk praegu asub?» märgivad korrakaitsjad.