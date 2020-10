Minister: Leedu valitsus kaalub isolatsiooniaja lühendamist

Uued reeglid kehtiks nii haigetele kui inimestele, kes on nakatunutega kontaktis olnud.

«Me oleme saanud teadlastelt üldised järeldused ja need sisaldavad optimismi, et inimesed, kes on nakatunud, kuid kellel ilmnesid kerged sümptomid, muutuvad võrdlemisi kiiresti mittenakkavaks,» ütles minister.

«Me räägime kümnest päevast. Me vaatame isolatsioonireeglid üle ja see võib minna nii, et isegi inimesed, kes nakatusid ja kellel tekkisid sümptomid, et nende isolatsiooniaeg peaks olema lühem,» lausus ta.

Ministri sõnul ei ole uued reeglid veel lõpuni välja töötatud, kuid kesksel kohal on neis "sümptomite olemasolu või puudumine".