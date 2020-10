Koroona jõudis Tallinna linnavolikokku – ülehomne istung peetakse digitaalselt

«Arutasime teisipäeva pealelõunal teema kõikide fraktsioonide esimeestega läbi ning lähtuvalt terviseameti soovitustest sellises olukorras võimalusel kontakte vältida otsustasin neljapäevase istungi pidada digitaalselt. Tegemist on ühekordse muudatusega. Kui peiteaeg on möödas ja 1. oktoobril toimunud istungil viiruse levikut ei olnud, saame jätkata oma tavapärase töökorraldusega. Poliitilise debati huvides on kindlasti, et vaidlused toimuksid istungisaalis. Küll aga ei soovi me riskida oma inimeste tervise ja võimaliku viirusekolde tekkimisega,» rääkis Terik.