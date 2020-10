Koroonaviirus püstitab Venemaal süngeid rekordeid

Kokku tuvastati 13 868 uut nakkust ja 244 viirusest tingitud surma, teatasid Venemaa valitsuse kriisiametnikud. Tegemist on COVID-19 pandeemia puhkemisest alates Venemaa kõrgeimate näitajatega.

Vene nakkusjuhtumite arv on maailmas neljandal kohal, kokku on kinnitust leidnud surmajuhtumeid alla 23 000, mida on märkimisväärselt vähem kui mõnes teises suure nakkusjuhtumite arvuga riigis.