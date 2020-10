Alamäe: Eesti e-tiigrit tuleb iga päev toita

«Eestis on endiselt tiiger. Teisi kaslasi maailmas on kasvamas, aga Eesti tiiger on endiselt tiigri näoga. See, et Eestil - ühe miljoniga rahval - on maailmas mingi asi, mille üle me saame olla lõpmata uhked, on täiesti uskumatu. Selle nimel on 20 aastat tehtud sihikindlat tööd ja me peame seda väikest imet igal hommikul kastma, toitma ja tegelema sellega, et see ära ei kaoks. Sellepärast, et ülejäänud kaslased ümberringi kasvavad. Kui me selle ära kaotame, siis mina julgen arvata, et minu eluaja jooksul ei teki mitte ühtegi järgmist asja, mille poolest Eesti on maailmas igal pool positiivselt tuntud,» rääkis Alamäe.