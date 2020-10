Koroonatestile saab ennast registreerida ka veebis

Kahe nädalaga on uut iseregistreerimise võimalust kasutanud juba ligi 4000 inimest ehk 17 protsenti kõigist, kes on saanud perearsti saatekirja. Tänu broneerimise süsteemile helistab testimise kõnekeskus nüüd kiiremini kõigile neile, kes ise veebis broneeringut mingil põhjusel teha ei saa ja ka need inimesed pääsevad kiiremini testima.

Synlab Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp selgitas, et kuigi paari viimase päeva testide tulemused näitavad viiruse langustendentsi, siis tema sõnul oleks ennatlik arvata, et koroona teine laine vaibub lõplikult. «Arvestades, et me liigume järjest lähemale külmetushaiguste kõrgperioodile, ei ole teise viiruslaine tipphetk tõenäoliselt veel kätte jõudnud. Samal ajal on tekkinud mitmeid testimisega seotud müüte, mis raskendavad viiruse peatamist,» lausus Aamisepp.