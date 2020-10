Kõlvart teeb kaasavat eelarvet, mille ta mullu maha hääletas

«Järgmise aasta eelarves on meil ette nähtud 800 000 eurot, mida me jagame kaheksale linnaosale, et iga linnaosa elanikud saaksid valida projekti, mida nad toetavad ja soovivad ellu viia. Nii et igas linnaosas on järgmisel aastal üks investeering, mille valivad hääletuse teel elanikud,» selgitas linnapea Mihhail Kõlvart.

Ta lisas, et linnavalitsus on tutvunud kaasava eelarve kogemustega nii Tartus kui Helsingis, aga kaasava eelarve puhul lähtutakse eelkõige Tallinna ja selle linnaosade omapärast. Sellepärast ongi igal linnaosal eraldi eelarve ja eraldi konkurss.

«Täna oli eelnõu esimene lugemine. Nüüd soovime arvamust linnaosakogudelt. Kui need on käes, siis linnavalitsus võtab eelnõu vastu ja saadab volikokku. Me soovime, et juba aasta lõpus toimuks ideekorje nii veebis kui posti teel. Siis täpsustame ideid ja ekspertkomisjon arutab need läbi. Et järgmise aasta alguses saaks korraldada hääletuse ja aasta lõpuks projektid ellu viia,» rääkis Kõlvart.