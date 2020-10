Rene Kokk vanadele metsameestele: metsapoliitika seisab hea ka järeltulevate põlvede eest

«On väga hea, et inimesed tunnevad Eestimaa metsade pärast muret,» märkis minister, kommenteerides vanade metsameeste riigikogule ja valitsusele saadetud pöördumist, milles nad avaldasid muret metsade tuleviku pärast ning juhtisid tähelepanu arvatavatele murekohtadele.

«Pöördumises tõstatatud probleemidele viitamine on oluline, aga kinnitan, et suur osa neist murekohtadest on juba varasemalt keskkonnaministeeriumi poolt töös ja oleme lahendusi otsimas.»

Kokk rõhutas vastuskirjas, et metsade jätkusuutlikku majandamist peegeldavad metsapoliitika üle kahe aastakümne kehtinud aluspõhimõtted ning metsaseadus. Samuti igapäevased tööd metsas – suurenenud on teadlikkus metsakasvatustööde olulisusest. Üha rohkem pööratakse tähelepanu hooldusraietele ning metsade uuendamisele.

Keskkonnaminister kinnitas, et Eesti metsakorraldus, sealhulgas riigimetsa majandamise korraldamine ja metsadest ülevaate saamine, on sõltumatu. Metsakorralduse valdkond on seadusega reguleeritud ning vastavad tegevused käivad lubade alusel. Keskkonnaagentuur on sealjuures see sõltumatu riigiasutus, kes peab metsaregistrit ja kontrollib registrisse esitatavate andmete kvaliteeti. Samuti viib Keskkonnaagentuur läbi statistilist metsainventuuri aastast 1999.

Keskkonnaminister nõustus vanade metsameeste murega ebaeetiliste metsatehingute pärast ning kinnitas, et ehkki ebaausaid võtteid kasutatakse üha vähem, on nende tõkestamise mehhanismid juba töös. «Abiks oleks metsaühistutega liitumine, kes saavad nõu ja jõuga abiks olla,» leiab ta.

Vastuseks arvamusele, nagu sõltuks metsateaduse ja -hariduse rahastamine raietest saadavast tulust, selgitati , et õppetöö rahastamine kõrghariduse õppekavadel on korraldatud haridus- ja teadusministeeriumi ja ülikooli sõlmitava halduslepinguga. Teadus- ja arendustegevuse rahastamine on hariduse rahastamisest eraldiseisev. Metsanduses koosneb teadusrahastus alates sise- ja välisriiklikest teadusgrantidest, siseriiklikust baasfinantseerimisest, ettevõtete koostööprojektidest kuni üksikute väiksemahuliste teadusteenuste osutamiseni.

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Marek Metslaid kinnitas, et 100-aastane emakeelne metsanduslik kõrgharidus on täie tervise juures. «Nii metsanduslikud õppekavad ja ka metsateadus omavad täisakrediteeringut, hindajateks rahvusvahelised komisjonid,» selgitas ta. «Metsateaduses on arvukaid koostööprojekte maailma erinevate ülikoolidega, teadus on tipptasemel ning metsateadlased on rahvusvaheliselt väga aktiivsed ning kõrgelt hinnatud. Seda näitab ka Eesti Maaülikooli jõudmine «QS World University Rankings by Subject» edetabelis põllumajanduse ja metsanduse valdkondades maailma 50 parima ülikooli sekka.»