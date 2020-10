Politsei otsib Sillamäel kadunud Dmitrit

Lähedased ja politsei on meest eripaigust otsinud. Põhjalikumalt on politsei kontrollinud erinevaid teid ja tänavaid mida mööda mees tavaliselt liikus, nii on üle kontrollitud Tallinna maantee kui ka Sillamäe ümbruskond Sirgala ja Viivikonna suunas. Veel on kontrollitud kohalikke raviasutusi. Politsei on nii läbi helistanud kui käinud ka Dmitri võimalikud tuttavad ja sõbrad, kuid seni meest leida pole õnnestunud. Otsingud jätkuvad.