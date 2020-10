Ministeeriumid ei toeta haigushüvitise maksmist esimesest päevast

Sotsiaalministeerium toetab eelnõu eesmärki hüvitada töötajatele haiguspäevi senisest varasemalt, teatas valitsuse pressiesindaja. Samas ei toetata eelnõu esitatud kujul muu hulgas seetõttu, et eelnõuga soovitakse oluliselt muuta haigushüvitiste tasustamise korda jättes kõrvale selleks vajalikud muudatused ravikindlustuse seaduses.

Rahandusministeerium ei toeta eelnõu, kuna tegemist on muudatusega, mis omab arvestatavat mõju inimeste käitumisele ja Haigekassa eelarvele. Samuti nendib rahandusministeerium, et muudatuste kulu on oluliselt suurem, kui eelnõus välja toodud ja ulatub praeguste haiguslehtede osas kuni 41,6 miljoni euroni.