Ravimiamet: võimalik, et koroonavaktsiin ei õnnestu

Eesti ja Soome loodavad vaktsiinid kätte saada aastavahetuse paiku, küll aga rääkis Suvi « Ringvaates », et protseduurid vaktsiinidega on veel pooleli.

«Ravimiarenduses on etapid - kõigepealt arendatakse ravim, siis testitakse loomadel ja siis inimestel,» selgitas ta ja lisas, et inimuuringud on veel pooleli. «Praegu jagatakse andmeid jupiviisiliselt, et vaktsiini kättesaamise protseduuri kiirendada.»

«See on võimalik, et ükski neist (vaktsiinidest) ei osutu piisavalt tõhusaks, ohutuks, kvaliteetseks,» nentis ta ja lisas, et Euroopa ravimiameti töörühma uuringute ajal on oht, et vaktsiin «kukub mingis aspektis läbi».