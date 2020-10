Aas koroonapiirangutest: liigume pigem leevenduste teed

Ministri sõnul on Eesti üks väiksemate riigisiseste piirangutega maid euroliidus.

«Eestis sees on Euroopa Liidu kõige väiksemad piirangud,» toonitas Aas, lisades, et peamiselt on viirus jõudnud siia just reisides. Näiteks viimase nädalaga on tuvastatud lennult tulles 45 nakatunut, mis on suurim reisilt tulnud nakatunute hulk pärast suve. Ta uskus, et ka reisipiirangud võib olla üks põhjuseid, miks Eestil on nakatumistega suhteliselt hästi läinud.

Aasa kinnitusel jäävad kuus eriotsusega tehtud otselendu kehtima, lisaks on valitsuses käimas arutelud, kas lühendada karantiiniaega 14 päevalt kümnele.

Tema sõnul on see võimalik tänu sellele, et arstide ja teadlaste teadmised uuest viirusest on paranenud, mis aitab teha teadlikumaid otsuseid.

Endine majandusminister Kristen Michal hoidus saates ütlemast, kas tema jätnuks ministrina kõik otselennud ja reisimisvõimalused lahti.

«Ma julgeks pigem öelda jah, et sellist heitlikkust meilt oodata ei ole. Aga me ei saa kirjutada alternatiivset ajalugu. Ei saa ka öelda, et ühelgi juhul ühtki piirangut ei teeks,» ütles Michal.

Miks peavad Tallinna lennujaamas reisilt tulevad inimesed täitma tervisedeklaratsioone käsitsi ja sama pastakat jagades, sellal kui paljudes teistes riikides käib ankeetide täitmine elektroonselt, ei suutnud Aas põhjendada, lubades vaid, et digilahendus on peatselt tulemas.