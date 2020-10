Tavapärast jõuluturgu sel aastal Raekoja platsil ei toimu

Lavastaja ning toitlustusettevõtja Peeter Jalakas pakkus kesklinnale välja idee, et ettevõtjad võiksid jõuluturul osalejatele müügipinda pakkuda, seda olukorras, kus vanalinna söögikohtades külastajaid on vähe. Käsitöölastele aga tavapärase jõulutralli ära jätmine sobib, kuna rent Raekoja platsil on kõrge, lisaks meelitab turg kaheks kuuks vanalinna külastajad ühte kohta.

Ka vanalinnas poode pidavad käsitöölased on linnale teinud ettepaneku: «Et igal advendi nädalavahetusel toimuks midagi rohkem kui lihtsalt käsitöö müümine – et oleks töötoad, näiteks talviste rahvarõivaste tuulutamine, võib-olla mõni väiksem laat, mis on ühepäevane, kus on mingi teema ekstra välja toodud,» rääkis rahvakunsti ja käsitöö liidu esimees Liina Veskimägi-Iliste