Ratas: puhake koolivaheajal ikka Eestis

«Head sõbrad! Peagi algab koolivaheaeg. Soovin südamest, et eelseisev nädal meile kõigile vaid kuhjaga tervist ja rõõmu tooks," ütles Ratas.

«Tublid kaasmaalased, kes kavatsevad koolivaheajal mõnusasti puhata! Puhake ikka Eestis – kaunil kodumaal on turvalisem olla. Kui reis on vältimatu, tehke kõik, et täie tervise juures naasta. Olge valvsad avalikes kohtades – näiteks spaades, kinodes, muuseumites, söögikohtades, kaubanduskeskustes ja ühistranspordis tasub lähikontakt võõrastega viia miinimumini," märkis ta.