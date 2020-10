Politsei pidas kinni GHB tootmisega tegelenud mehe ja naise

8. septembril pidasid Põhja prefektuuri politseinikud kinni 33-aastase mehe ja 32-aastase naise, kuna laekunud info pinnalt oli kahtlus, et nad tegelevad Tallinnas ja Harjumaal narkootikumide suures koguses käitlemisega.

GBL-i kahtlusega ainet leiti läbiotsimistel nii mehe sõidukist ja Türisalus asuvast eramust kui ka naise Tallinnas asuvast kodust. Samuti leiti viiteid GBL-i ümbertöötlemisele. Aine saadeti kohtuekspertiisi instituuti ekspertiisi, mis annab täpsemad vastused selle koostise ja koguse osas. Arvestades, et tänaval müüdava GHB ühe doosi suurus on keskmiselt viis milliliitrit, võinuks sellise koguse tänavamüügi tulu olla vähemalt paarkümmend tuhat eurot.

«GBL on nii välistelt tunnustelt kui ka omadustelt äravahetamiseni sarnane GHB-ga, mistõttu juuakse seda narkojoobe saamiseks ka töötlemata kujul. Tegemist on äärmiselt sõltuvust tekitava ja organismile laastavalt mõjuva ainega, sest teatavasti kasutatakse autotööstuses töötlemata kujul GBL-i veljepuhastusvedelikuna. Ka selles kriminaalasjas olid kahtlustatavad ise tugevas sõltuvuses. Nii suur kogus viitab aga üheselt sellele, et ainet omati ja töödeldi edasimüümise eesmärgil,» sõnas prokurör.