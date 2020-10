Galerii ⟩ Eestisse saabus NATO 1. alaline miinitõrjegrupp

«Taaskord on rõõm näha NATO 1. alalist miinitõrjegruppi Eesti vetes ning koos meiega opereerimas. Samuti on heameel selle üle, et kohe on lõppemas meie miinijahtijate uuendusprogramm, mis on taas teinud võimalikuks panustamise NATO miinitõrje üksusesse,» ütles mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.