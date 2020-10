Tallinnas suletakse ajutiselt Alevi tänav ja üks Pärnu maantee teepool

Kahesuunaline liiklus on lahendatud linna sissesõidu suuna teepoole peal, liiklussujuvuse tagamiseks kasutatakse liiklusreguleerijate abi. Ehitustööde tõttu on järgmisest nädalast liikluskorraldus häiritud tööpäeviti kella seitsmest õhtul kella kuueni hommikul. Tööpäeviti kella kuuest hommikul kella seitsmeni õhtul on Pärnu maanteel tagatud liiklus mõlemas suunas kahe sõidurajaga (2+2).