WHO uuringu kohaselt ei ole remdesiviiril COVID-ile suuremat mõju

WHO tegi reedel teatavaks kuuekuulise Solidaarsusravi Uuringu kauaoodatud tulemused. Uuringuga püüti välja selgitada, kas olemasolevatel ravimitel on mõju uuele koroonaviirusele.

Enamik neist olid juba varem välistatud, kuid seni malaaria vastu kasutatud remdesiviir on USA-s klassifitseeritud standardseks raviks ning on COVID-19 vastase preparaadina heaks kiidetud ka Ühendkuningriigis ja Euroopa Liidus.

Oxfordi ülikooli meditsiini- ja epidemioloogiaprofessor Martin Landray ütles, et WHO hüdroksüklorokviini ja lopinaviiri uuringute tulemused olid kooskõlas tema varasema uuringuga Suurbritannias.

«Oluline on järeldus, et remdesiviir ei mõjuta oluliselt elulemust,» lausus ta, lisades, et seda ravimit soovitatakse nüüd mõnes riigis, kuid pakkumise, hinna ja kättesaadavusega seoses on olnud märkimisväärseid probleeme.