Politsei otsib Rakveres vallas kadunud Eilikest

Kodust lahkudes jättis naine maha oma isiklikud asjad ning sest ajast on välja lülitatud ka tema mobiiltelefon. Ringi võib naine liikuda musta värvi sõiduautoga BMW, mille numbrimärk on 176 MRL. Seni kogutud teave annab alust arvata, et kõrvalise abita võib naise tervis ja elu ohtu sattuda.