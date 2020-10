Kampaania kutsub inimesi tutvuma oma tulevase pensioniga

«Kõige kindlam viis väärika sissetuleku tagamiseks on elukestev õpe ja vähemalt pensionieani töötamine. Pension peaks tagama igale inimesele äraelamise, kuid selleks, et end vanaduspõlves mugavalt tunda, on mõistlik selleks tööeas ka ise panustada: kogudes, säästes ja investeerides. Kalkulaator aitab arvutada, kui suur on tänases vääringus tulevane pension. Selle põhjal saab igaüks juba ise otsustada, kui palju tuleb veel panustada, et tagada meelepärane pensionipõlv,» kommenteeris sotsiaalminister Tanel Kiik.