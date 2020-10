Tapa vallas sai raskelt viga mootorrattaga kukkunud 11-aastane laps

Politseiniku sõnul liikusid alaealised lapsed mootorsõidukiga külavahe- ja metsateedel omapäi, neil ei olnud kiivreid ega muud turvavarustust ning on puhas õnn, et teised kaks last sellest õnnetusest ja lõbusõidust vigastusteta pääsesid. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse edasises menetluses.

Küll aga rõhus avariipaigal töötanud politseinik, et iga täiskasvanu kohus on oma laste turvalisuse eest hoolitseda. «Igal täiskasvanul peab olema ülevaade, kus on tema laps ja mida ta teeb. Niisamuti tuleb lastega erinevatel teemadel rääkida, et nad tunnetaks ohtu, oskaks seda ette näha ning oskaks ka käituda kui ohusituatsioon on juba tekkinud,» selgitas patrullpolitseinik lisades, et seda iseäranis juhtudel, kui kodus on sirgumas motohuvilised lapsed.