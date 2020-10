Mart Helme öeldu vallandas tõlgendustelaviini

Abielureferendumi arutelu keskmes avaldatud intervjuu ei toonud endaga ametlikke samme ega diskussioone ka järgmisel päeval, küll aga päädis see poliitikute sõnavõttudega sotsiaalmeedias. Arvamust avaldasid nii president, peaminister, valitsuse liikmed ning mitmed koalitsiooni- ja opositsioonipoliitikud, president edastanud oma seisukoha peaministrilegi.

Siseministri avaldus välismeedias tekitas sisepoliitikas küll pingeid, kuid mitmed on tõstatanud küsimuse, kas ja millises ulatuses selline sõnavõtt tähelepanu väärib.

Riigikogu liikmetest Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ja Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid viitavad Helme väljaütlemisest rääkides sõnale «võimendama». «Mart Helme on aastaid olnud ortodoksne hetero. Need, kes hoolivad Eesti mainest, võiksid tema sõnavõtte mitte võimendada,» kommenteeris Karilaid. Seeder nendib samuti, et tihtipeale pole julgeid avaldusi erakonnasiseselt läbi mõeldud ja EKRE väljaütlemisi korjatakse üles igalt poolt.