Meeleavaldaja: mulle ei meeldi sõna «võitlema», tahan lihtsalt elada õigusriigis

Meeleavaldusele «Kõigi õigus abielule» oli kogunenud nii noori kui vanemaid, et seista vähemuste õiguste eest. «Me ei saa liiga mugavaks muutuda ja arvata, et kogu aeg on meil kõik õigused olemas,» räägib naine, kes on kaasa võtnud lapse. «Meid koheldakse ebavõrdselt teiste inimestega. Me ei saa sinna midagi parata. See on sama halb kui rassism,» ütleb põhikoolis õppiv tüdruk, kes tunnistas, et teda koheldakse nii koolis kui sotsiaalmeedias teisiti. Peterburist pärit ja Eestis elamisloa saanud pikka kasvu ja halli habemega Dmitri on tulnud koos oma mehega. «Lugesin eile Eesti presidendi kõnet ja see läks südamesse. Ma olen praegu osa Eestist. Mulle ei meeldi sõna «võitlema» enda õiguste eest, aga tahan lihtsalt elada õigusriigis,» ütleb mees, kelle sõnul pole Venemaal võimalik sellist meeleavaldust korraldada.