Vajad kütet? Kiire kohene soojus

Vajadus võib olla ka suuremate pindade, nagu toomishoone, lao või ka tehnika remondi-hoiustamishallidesse. Hipers ja Weltem diislitoitel infrapuna soojuskiirgur ahjud on saastevabad ja lõhnatud ning äärmiselt vaiksed, kõigest 32-40dB. Need on väga madala ülalpidamiskuluga, ökonoomsed(kütusekulu kuni 3-4L/päevas) ahjud, mis tarbivad elektrienergiat vaid 150W. Kütuseks võib kasutada tavalist diislit , talvisel ajal talvediislit.

FOTO: Veltekspert

Kuidas levib ahjust eralduv soojus? Soojus kandub ruumi ahju küttekoldest soojuse kiirgumisel / õhkumisel, mis kandub materjalidele ja materjalid või esemed ruumis soojenevad ning annavad peagi soojusenergiat ruumi tagasi. Infrapunasoojus kandub ühtlaselt kõikidesse suundadesse ja tundub meeldiv ka ahju kõrval seistes. Samas kandub soojus ka suurtes ruumides laiali palju ühtlasemalt, kui ventilaatorpuhuritega, mis tekitavad liigset õhu ringlust, mis omakorda põhjustab olmetolmu õhku paiskumist. Tavalised soojapuhurid on väga energinõudlikud, õhu soojendamine palju kulukam ja aeganõudvam, kui soojuskiirgur ahju kasutegur.

FOTO: Veltekspert

Seadmel on pumbaga kütusepõleti, mis paneb kuuma gaasi ringlema keraamilise kattega torudes, andes välja infrapunasoojuse. Kolmekordne põletusprotsess tagab täielikult puhtad jääkgaasid, ahi ei vaja suitsutoru, seega kasutatakse kogu põlemistulemus soojendamiseks. Loe rohkem www.Veltekspert.ee kodulehelt soojuskiirgur ahjude kohta SIIT.

FOTO: Veltekspert

Kõige popularsemad mudelid eratarbimisse 36-88m2 pindade soojendamiseks on Hipers DHOE90 või Weltem WHO070.

Kõige võimsam ahi 40,7KW DHOE350F suudab kütta 330m2 sõltuvalt hoone soojapidavusest. Tegelikult on see ahi võimekamgi ja seda mudelit kasutatakse ka palju suuremates hoonetes.

FOTO: Veltekspert

Pole mingit vajadust eraldi suitsutoru või ventilatsioonitrassi järgi. Mugav liigutada ühest kohast teise. “Kui köetavaks pinnaks on näiteks normaalselt soojustatud 250 m2 ruum, välistemperatuur on +0 °C ja soovitud sisetemperatuur on +10 °C, ja me kasutame kütmiseks Weltem WHO205 24KW soojuskiirgur ahju tarbib ahi kõigest 4-5 liitrit kütust päevas. Peame siinkohal silmas tavapärast tööpäeva pikkust. Täpne kütusekulu sõltub mitmest tegurist. Ruumide soojapidavusest, samuti kas ahi töötab termommeter režiimis või non-stopp režiimis ehk Timer(ajasti) režiimis. Kui ahi on näiteks termostaat režiimis soovitud+10°C saavutanud, siis ahju kütmistsükkel petub. Kui Temeperatuur langev ruumis 2°C võrra, käivitub ahi taas automatselt ja alustab kütmist.

FOTO: Veltekspert