Erakondade reitingud: langes Reformierakonna toetus

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,9, Keskerakonda 22,8 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 17,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Enim muutus nädalaga Reformierakonna toetus, mis langes 1,1 protsendipunkti. Reformierakond jätkab aga kindlalt liidrikohal ning vahe teisel kohal oleva Keskerakonnaga on 9,1 protsendipunkti. Ülejäänud muutused reitingutabelis jäid alla ühe protsendi.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9,9 protsendiga, Eesti 200 7,7 protsendiga ning Isamaa 4,9 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab 44,8 ja opositsioonierakondi 41,8 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölderi sõnul on Keskerekonna viimase nädala tulemus umbes kahe-kolme protsendipunkti võrra kõrgem kui kolmel sellele eelnenud nädalal eraldi võetuna. See võib Mölderi hinnangul oodata, et nende nelja nädala koondtulemus ka järgmisel nädalal suureneb.

«EKRE viimase nädala toetus oli seevastu aga praktiliselt sama mis kolm nädalat tagasi. Seega on vähem tõenäoline, et nende toetuse kiire kasv, mida me paaril viimasel nädalal oleme koondtulemustes näinud, sama tempoga jätkub,» ütles Mölder.

«Samuti on märke sellest, et Reformierakonna üldine toetus võib olla tegemas läbi väikest langust. Nende kõige viimase nädala toetus oli alla 30 protsendi, mis on umbes viis protsenti madalam, kui nende üksiku nädala toetus kaks nädalat tagasi. See võib olla märk sellest, et Reformierakonna positsioon on nõrgenemas,» märkis Mölder.

Kui vaadata erakondade toetuste muutusi konkreetsemates ühiskonnagruppides, siis Mölderi sõnul paistab silma see, et sotsiaaldemokraadid on alates septembri lõpust oma toetust hüppeliselt suurendanud kõrgharidusega valijate hulgas. Selles grupis on nende toetus jõudnud vägagi lähedale selles grupis teisel kohal olevale Keskerakonnale. Viimati oli sotside toetus kõrgharidusega inimeste hulgas nii suur eelmise aasta suve teises pooles ja sügisel.

«Võib-olla näeme siin alanud abielureferendumi kampaania mõju, kus sotsid on mitme meeleavaldusega meediapildis olnud. Samas on poliitiline õhkkond praegu ka muudes küsimustes piisavalt viljakas, et järgmiste nädalate reitinguid mõjutada. Oma jälje võib jätta pinge EKRE ja Keskerakonna vahel ning kindlasti on praegu suurepärane hetk Isamaal ära kasutada riigikohtu otsust nende pensionireformi kasuks,» ütles Mölder ja lisas: «Parlamendierakondadest on praegu ainult Reformierakond see, kes millegi märkimisväärsega poliitilist maastikku kujundamas ei ole.»