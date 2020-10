Eesti-vastast mõjutustegevust analüüsiv blogi Propastop kirjutab, et esimese kajastusena korjas Venemaa meediakanal Regnum 15. oktoobril välja Helme mõtte, et Eesti ei ihalda Ukraina töölisi, kuna nad räägivad vene keelt ning on valmis töötama minimaalse raha eest. Tsiteerides Helmet: «Me ei taha neid siia. Ukrainlased ei räägi siin eesti keelt, nad räägivad vene keelt – see on selge.»