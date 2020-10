Martin Helme sõnul lõppes valitsuskriis väga hea ühisdeklaratsiooniga, mis aitab eesti poliitilist kultuuri parandada. «Ühisdeklaratsiooniga, mis paneb palli opositsiooni poolele, et kas nemad ka sellega kaasa tulevad, sest kui me räägime poliitilisest kultuurist Eestis, siis väga suur probleem on opositsiooni poolel,» ütles Helme.