Soome plaanib käivitada paindlikuma piiriületuse

«Me loodame, et Schengeni sisepiiride kontrollist ja reisipiirangutest võiks loobuda novembris, täpsemalt 23. novembrist alates. Siis peaks uus versioon piiriületustest kehtima hakkama ja loodetavasti novembri lõpus on see päriselt käigus,» rääkis välisminister Pekka Haavisto ERR uudisteportaalile .

«Praegu on seaduses veel mitmeid üksikasju, mis parlament peab heaks kiitma, aga me peame valitsuses kogu aeg meeles, et Eestist käib Soome palju inimesi tööl ja õppimas ning me teeme kõik võimaliku, et nende elu mitte häirida. Nende osas kehtib erand edasi, neid nakatumisnäit ega koroonatestidega eneseisolatsioon ei puuduta,» kinnitas ta.