Reformierakond algatab Urmas Reitelmanni tagasikutsumise ringhäälingunõukogust

«Rahvusringhäälingu töötajaid sügavalt solvavale kõnepruugile ei saa olla mingit õigustust. Eriti šokeeriv on see aga olukorras, kui vaid loetud tunnid varem on valitsuserakonnad alla kirjutanud avaldusele, millega lubatakse Eesti inimeste solvamisest hoiduda,» märkis Purga.