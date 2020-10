Ekspert selgitas, kus enamik Läti nakatunutest koroonaviiruse sai

Ametniku sõnul levib koroonaviirus kõige kiiremini Riias, kus eneseisolatsiooni võimalused on väiksemad kui mujal Lätis. Samuti torkab silma haigestumise suurenemine vanusegrupis 15-49 eluaastat.

Viimaste päevade haigestunute statistika näitab, et neist 30 protsenti sai koroonanakkuse haridusasutuses, 25 protsenti kodus ja 14 protsenti tööl.

Olles analüüsinud nakatumise kulgu, selgitasid spetsialistid välja, et suurima panuse viiruse levikusse on andnud mitte reisid ja välismaalt tagasitulijad, vaid just riigisisene transmissioon.