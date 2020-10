Perekonnaseaduse petitsiooni on allkirjastanud üle 10 000 inimese

«Ühiskond on andnud üliselge sõnumi, millest ei ole enam võimalik mööda vaadata,» ütles roheliste esimees Kaspar Kurve. «Meil on väga hea meel näha allkirju andmas ning petitsiooni jagamas ka teistesse erakondadesse kuuluvaid inimesi, mis näitab selgelt, et ühised väärtused on päevapoliitikast suuremad.»

«Meie eesmärk on seaduse muudatuse abil lõpetada inimeste diskrimineerimine ja see võib olla ka meie viimane võimalus samast soost paare perekonnaseadusega kaitsta,» ütles partei teine juht Züleyxa Izmailova. «Õiguskantsler Ülle Madise teatas reedel «Aktuaalses kaameras», et pärast kevadist abielureferendumit pole riigikogul enam võimalik perekonnaseadust ilma uue referendumita muuta. Seega jätkame allkirjade kogumist ja kutsume kõiki erakondi meie algatusega liituma ja seda levitama. Saadame koos valitsusele sõnumi, et Eesti on avatud, solidaarne ning empaatiline riik, kus vähemuste õigused on kaitstud.»