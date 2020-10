Esmaspäeval muutub liikluskorraldus Pirita teel

«Kui seni kehtis Pirita teel ühistranspordiraja ehituse tõttu 2+1 liikluskorralduse lahendus, siis alates uuest nädalast on mõlemas suunas võimalik sõita kahel sõidurajal. See tähendab, et Piritalt Kesklinna poole on avatud kaks sõidurada pluss ühissõidukite rada, nagu oli enne ehitustööde algust. Kesklinnast Pirita poole on avatud kaks sõidurada kolmest, mis siis olenevalt teetöödest on avatud tee vasakul või paremal pool. Ühissõidukid liiguvad samadel radadel muude sõidukitega,» selgitas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat. Ta manitses, et liigeldes tuleb olla ettevaatlik, sest teel käivad ehitustööd ning liiguvad töömasinad ja töid tegevad inimesed.