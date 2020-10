Tartus näeb rändnäitust Bellingshauseni merereisist

Kuigi Admiral Bellingshauseni meeskond oli lõpuks mitmeid vahetusi arvestades rohkem kui 100-liikmeline, on palju ka neid, kes purjelaeval kaasa sõita ei saanud. Sellegipoolest on võimalik merereis kaasa teha näituse vahendusel.

«Sellest Antarktika imelisest valgusest, udust, vaikusest, loomade häältest, vaalade hingamisest, pingviinide lärmakusest, kaklemisest, kõigest jääb puudu. Aga kui vaadata ka neid seljataga jooksvaid kaadreid, mis on meie laeva admiral Bellingshauseni peal filmitud, siis näeb ära, et milline see tegelikult on,» rääkis meremuuseumi juht ja näituse kuraator Urmas Dresen.