GALERII ⟩ 50-aastane Jõhvi kunstikool on talentide taimelava

Näitusel on eksponeeritud 80 tööd, milledest vanim on aastast 2002 – tegu on Rasmus Rautso joonistatud Aleksandr Igonini (1939-2013) portreega. Kunstnik Igonin, kes õppis Eesti kunstiinstituudis näiteks Jüri Arraku ja Tõnis Laanemaaga ühel kursusel, oli esmalt Jõhvi kunstikooli (JKK) esimese direktori Peeter Somelari kõrval kooli ainumas õpetaja.