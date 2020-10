Mereväe ajateenijad õpivad sadamakaitset

Kursuseülem kaptenmajor Rait Luks ütleb, et õppe eesmärk on anda teadmised taktikalisest tegutsemisest sadamakaitses. Kursuse läbinu on võimeline tegutsema meeskonna koosseisus mereväe operatsioonides sadamas, rannikul ja rannikumeres. Kursusest võtab osa 14 mereväe laevastiku ajateenijat.