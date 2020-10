PILDID ⟩ Põlluaas rääkis Ungari kolleegiga Eesti ja Ungari suhetest

«Meil on palju ühist, mitte ainult ajaloos, aga ka poliitilistes ja julgeolekuküsimustes,» ütles Põlluaas. Tema sõnul aitavad kohtumised neid suhteid veelgi süvendada.

Põlluaas ja Kövér rääkisid Euroopa Liidu immigratsioonipoliitikast ja vajadusest kaitsta traditsioonilisi euroopalikke kristlikke väärtusi. Sallivuse ja vabaduste teemal olid parlamendi esimehed üksmeelel, et võrdsed õigused peavad olema kõikidel.

Ungari parlamendi esimees tõi esile, et kuigi Eesti-Ungari suhtlus on tihe ja koostööd tugevdab ka keelesugulus, siis on võimalik palju ära teha majandussuhete arendamisel.