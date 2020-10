Terviseamet küsib palgatõusu ja uusi töötajaid

Lanno tõi kohtumisel esile, et koroonaviiruse tõttu tegutsetakse praegu maksimaalse kontaktide jälgimisvõimekuse piiril ja töömahu kasvades on kaasatud teisi riigiasutusi. Tema hinnangul on Covid tulnud selleks, et jääda ja seetõttu vajab amet lähiajal 27 uut ametikohta.