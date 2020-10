Eesliinil ⟩ Eesti aserid: Tallinnast sõtta läinud armeenlane ei tunne ajalugu

Nijazi Hazijev paneb video pausile ja ohkab. «Mul on kurb ja valus, kui vaatan, et nii noor mees... Ta on oma rahva patrioot ja soovib midagi vabastada kellegi käest... Aga ta ei tunne ajalugu,» ütleb Hazijev, kes tuli 1984. aastal Eestisse põgenikuna.

Ajdan Hazijev lisab, et tema hinnangul on Robert propaganda ohver. «Talle on antud väga pealiskaudset infot. Aga rindel ei saagi mõelda, et äkki vastaspoolel on õigus,» ütleb Eestis sündinud neiu.