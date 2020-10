Uuring: Eesti elanike usaldus Euroopa Liidu vastu kasvas koroonakriisi ajal

Eurooplaste usaldus Euroopa Liidu vastu on püsinud alates 2019. aasta sügisest stabiilsena ning oli värske uuringu kohaselt 43 protsenti, edastas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Eestis usaldavad ELi 58 protsenti vastanutest, mis on nelja protsendipunkti võrra rohkem kui möödunud korral. Kõrgeim usalduse määr oli Iirimaal, Taanis ja Leedus, vastavalt 73, 63 59 protsenti. Kõige vähem usaldatakse EL-i Itaalias, Prantsusmaal ja Kreekas, vastavalt 28, 30 ja 32 protsenti.

Kõige pakilisema probleemina tõid vastanud välja praeguse majandusolukorra – nii arvas 35 protsenti kõigist vastajatest. Mure majandusolukorra pärast ei ole olnud nii suur 2014. aasta kevadest.

Eestlased nimetasid EL-i suurima probleemina sisserännet, teisena majandusolukorda ja kolmandana riikide rahandust. Nii arvas vastavalt 40, 37 ja 34 protsenti. Suurimaks mureks Eestis nimetas 39 protsenti majandusolukorda, 29 protsenti töötust ning 27 protsenti tervishoidu.

Alates 2019. aasta sügisest on 13 protsendipunkti võrra vähenenud nende eurooplaste osakaal, kes arvavad, et nende riigi majanduse praegune olukord on hea. Nii arvas 34 protsenti vastanutest. Samas on 14 protsendipunkti võrra suurenenud vastajate osakaal, kes peavad seda olukorda halvaks. Nii arvas 64 protsenti vastanutest. Eestis peab riigi majanduslikku olukorda heaks 66 protsenti vastanutest.

75 protsenti euroala vastajatest pooldab EL-i ühisraha. Eestis on toetus eurole 87 protsenti.

Koroonaviirusega võitlemiseks võetud ELi meetmete suhtes lähevad eurooplaste arvamused lahku ­– 45 protsenti on rahul ja 44 protsenti mitte. Enamik vastanutest 19 liikmesriigis on siiski rahul Euroopa Liidu institutsioonide võetud meetmetega koroonaviiruse pandeemia vastu võitlemiseks. Kõige rahulolevamad on inimesed Iirimaal, kus nii arvas 71 protsenti vastanutest ning Ungaris, Rumeenias ja Poolas võrdselt 60 protsendiga. Eestis on vastav näitaja 55 protsenti.

Seitsmes riigis ei ole enamik vastanutest koroonameetmetega rahul. Luksemburgis oli rahulolematuid 63, Itaalias 58 ning Kreekas ja Tšehhis võrdselt 55 protsenti.

62 protsenti eurooplastest uskus, EL teeb õigeid otsuseid tulevikus.

60 protsenti eurooplastest (ning 61 protsenti vastanutest Eestis) ütleb praegusel raskel ajal, et nad on EL-i tuleviku suhtes optimistlikud. Suurim on optimism Iirimaal ning Leedus ja Poolas, vastavalt 81 ja 75 protsenti, väikseim on optimism Kreekas ja Itaalias, vastavalt 44 ja 49 protsenti.