Valitsus tahab lühendada eneseisolatsioonis püsimise aega

Reinsalu sõnul on Euroopa riigid eneseisolatsiooni küsimuses jagunenud kolmeks: kõige suuremas grupis kestab karantiin kümme päeva, väiksemas kaks nädalat ning paar riiki on läinud üle seitsmele päevale.

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) tõi näiteks Norra, mis on kogu kriisi vältel olnud 10-päevase eneseisolatsiooni reegliga. «See on räägitud läbi terviseameti ja teadusnõukojaga ning meie parima teadmise kohaselt uus süsteem ei suurenda nakkusriski, kuid annab inimestele võimaluse kiiremini naasta töö- ja ühiskonnaellu,» selgitas Kiik, miks uus süsteem on vajalik.

Välisminister Reinsalu sõnul on lühemal tähtajal kaks suurt argumenti. «Üks on see, et oluline osa viiruse kandjatest peetakse kümne päeva jooksul kinni terviseameti poolt,» lausus Reinsalu. «Teine on pedagoogiline loogika, et lühem karantiin on inimesele jõukohasem.»

Küsimusele, kas valitsus tajub seda, et inimesed ei hoia enam kahe nädala isolatsioonist kinni, vastas Kiik, et see polnud eneseisolatsiooni aja lühendamise ajend. «Küsimus on selles, et meil ei ole mõtet hoida inimesi nn sunniviisiliselt kodus kauem, kui tegelikult on vajalik nakkusohu vältimiseks. Viimane teadmine ütleb, et inimene on nakkusohtlik umbes üheksa päeva,» märkis Kiik.

Isolatsiooninõue puudutaks nii välismaalt tulijaid kui ka lähikontaktseid. «Välismaalt tulijatel oleks karantiinikohustus kahe nädala asemel kümme päeva ning neil säilib ka kahe testi reegel,» lausus Reinsalu. Lähikontaktsed peavad aga kümme päeva eneseisolatsioonis olema ning siis andma koroonaviiruse proovi. «Kui nad seda ei tee, siis neile kehtib ikka kaks nädalat isolatsiooni,» lisas Reinsalu.

Sotsiaalminister toonitas, et uue reegliga peavad lähikontaktsed hoidma kinni kuldreeglist, et enne kümnendat päeva testi ei tee. «Loomulikult on võimalik, et inimene teeb neid teste varem kui kümme päeva, ent seda juhul, kui tal tekivad varem sümptomid ning terviseamet või perearst saadavad ta testile,» tõi Kiik näiteks. «Kui tegemist on pereliikmega ning tal ilmnevad sümptomid, siis saadetakse ta tõesti juba enne kümmet päeva proovi andma, kuid siis on ka suurem võimalus, et vastus on positiivne,» selgitas sotsiaalminister.

Kiik tõi veel välja, et kui inimene saab terviseametist teate, et ta on viibinud näiteks ühistranspordis koroonahaige läheduses, siis on mõistlik oodata isolatsioonis need kümme päeva. «Seejärel teha kümnendal päeval test ning saada kindlus, et ta ei ole haige,» selgitas Kiik.