FOTOD ⟩ Eesti võtab kasutusele uue kujundusega passid

«Passi kaanel on Eesti riikluse põhialusetest lähtuvalt riigivapp kolme lõviga ja passi lehtede kujundus on tänapäevane. Pass on ühelt poolt oluline sümbol oma kodanikele ja teiselt poolt jutustab Eesti lugu maailmas. Uues kujunduses on need kaks eesmärki kenasti tasakaalustatult ühendatud,» ütles Helme.