GALERII ⟩ Aasta põllumehe tiitli pälvis Harjumaa taluperenaine

Tänavune tiitlivõitja on talupidaja, põllumeeste koolitaja ja noortalunike eestvedaja, kes on valitud mitmel korral Harjumaa parimaks piimatootjaks. Remmelgamaa talus on puhtatõuline Holstein-Friisi kari ja aastane väljalüps üle 11 000 kg lehma kohta.