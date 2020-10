Riina Solman keeleteadlaste ettepanekust: loendusankeedi kavand vajab täiendamist

Solman selgitas, et rahvastikuministri haldusala ülesandeks on rahvastiku- ja perepoliitika kujundamine. «Täpse ja mitmekülgse rahvastiku statistika olemasolu on selleks möödapääsmatult vajalik. Kõige olulisemaks andmeallikaks rahvastikumuutuste hindamisel ja jälgimisel on kahtlemata rahvaloendus,» lausus Solman ja lisas, et see on ka põhjus, miks ta soovib minitrina 2021. aasta rahvaloenduse õnnestumisele igati kaasa aidata.