Kallas loodab Helme umbusaldamisel koalitsioonisaadikutele

«Vaadates Mart Helme käitumist, Mart Helme ei sobi ministriametisse, see on kõigile selge,» ütles Kallas ETV saates «Esimene stuudio».

Kallase sõnul on ka mitmed koalitsioonierakondade liikmed tunnistanud, et Helme ei sobi ministriametisse ning ta ootab, et ka nemad umbusaldushääletusel oma südametunnistuse järgi hääletaksid. Seetõttu võiks tema sõnul hääletus olla ka salajane.

«Olles suhelnud koalitsioonisaadikutega, siis neid, kes ütlevad, et Mart Helme oma ametisse ei sobi, on kümne ligi,» märkis Kallas. «Tean, et nendel inimestel on ka selge surve oma lähedaste poolt, et lõpetage see jama ära,» lisas ta.

«Kas nad julgevad hääletada südametunnistuse järgi – eks me näeme.»