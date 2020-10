Helle-Moonika Helme: põhiseadus jääb abielu rahvaküsitlusest välja

EKRE algse plaani kohaselt võinuks küsimus kõlada, et kas te toetate, et abielu oleks mehe ja naise vaheline liit. Küsimuse täpse sõnastuse kallal aga praegu veel töötatakse, kuna ka õiguskantsler on öelnud, et küsimusest väga oleneb, kuidas saab pärast edasi liikuda.

«Sõnastust peab veel timmima, et ei tuleks pärast tagasilööke,» ütles Helme. «Rahvaküsitluse igal juhul teeme, sest see on üks osa meie demokraatiapaketist, kus me tegelikult tahame, et see rahvaküsitlus oleks pretsedent. Sellest edasi me võiksime liikuda ka järgmiste rahvaküsitlustega kõikvõimalikel ühiskonnas tähtsates küsimustes. Näiteks kasvõi presidendi otsevalimine,» ütles Helme.

«Me ikkagi arvame, et mingites sellistes asjades, mis on ühiskonnaelus tähtsad, me võiksime küsida, mida rahvas päriselt arvab. Siis me võib-olla võtaksime ka ühiskonnas väga palju pingeid maha,» lisas ta.