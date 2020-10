Tallinn ehitab Mustamäele enam kui saja korteriga sotsiaalmaja

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on hoonesse kokku planeeritud 124 korterit, millest ligi pooled on kavandatud kööktubadena ja neljandik ühetoaliste korteritena.

«Tallinna linn on kümne aastaga ehitanud oma elanikele kokku 35 maja. Sel aastal anname loodetavasti elanikele üle Maleva 18 seenioride maja võtmed. 2021. aasta on kavandatud Tammsaare tee 135 maja projekteerimiseks ja sellele järgneb ehitamine,» rääkis Võrk.

Uues hoones saavad lisaks 124 eluruumile olema ka ühistegevuse ruumid. «Kuna tegu on majaga, kuhu tahame pakkuda eluaset ka seenioridele, siis on oluline ligipääsetavus.

Kavandame ka sotsiaal-tugiteenustele eraldatavaid ruume, nii et siin pole tegu lihtsalt elumajaga, vaid on ka lisateenused, et inimene, kes seal elab, tunneks ennast hästi, turvaliselt ja hoituna,» lausus Võrk.