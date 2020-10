Mari-Anne Härma: Harjumaal on suurema puhangu algus

Kolmapäeva hommikul kirjutas Postimees , et Rapla hooldekodus avastatud kõik 30 koroonapositiivset on sümptomiteta. Kui varasemalt hoiti distantsi enamasti haigussümptomitega inimestega, tasuks Härma sõnul nüüdsest tähelepanelikumalt suhtuda distantsi hoidmisesse üleüldiselt, eriti Tallinnas ja Harjumaal.

Kuigi mõni maakond võib tema hinnangul olla ka alatestitud, on suureks murelapseks Harjumaa, kus on teadmata nakatumisi umbes 20 protsenti. «See viitab rohkem sellele, et on suurema puhangu algus ja siis läheb natukene aega enne, kui need epidemioloogilised seosed välja selgitatakse,» ütles Härma.