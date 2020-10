VIDEO ⟩ Martin Helme: abieluinstitutsiooni lammutamine on kahtlemata väga radikaalne samm

Mida arvate Eesti 200 ja Roheliste algatusest kehtestada samasooliste abielu?

Tegelikult nende algatus on parim vastus küsimusele, miks meil seda referendumit vaja on. Vaja on selleks, et meil on ühiskonnas radikaalsed jõud, kes lammutavad kõike. Eriti Reformierakond on varem kasutanud seda retoorikat, et keegi ei sea traditsioonilist abielu kahtluse alla või keegi ei tahagi midagi muuta abieluga, siis see ei vasta ju tõele. Tahavad küll, meil on olemas hullunud vasakliberaalid, kes tahavad. See kiri on vastus küsimusele, miks meil on vaja referedumit.

Mida teha, et see võitlus - traditsiooniline abielu vs samasooliste abielu – ei hakkaks lõhestama ühiskonda?

Inimesed, kes soovivad, et jääks nii nagu on, ei saa kuidagi lõhestada ühiskonda. Need, kes tahavad muuta ühiskonda, peavad põhjendama, miks nad tahavad muuta ja peavad ka kandma vastutust selle eest, kui sellel muutused on järsud tagajärjed. Kõige vanema ja kõikides ühiskondades alati eksisteerinud abieluinstitutsiooni lammutamine on kahtlemata väga radikaalne samm. Ühiskonna lammutajad, ühiskonna lõhkujad, pingete kruvijad on need, kes tahavad muuta seda olukorda, mis on alati olnud, et abielu on mehe ja naise vaheline liit.

Kristina Kallas tõi paralleeri, et kui Nõukogude Liidus poleks olnud paadikõigutajaid, vabaduste eest võitlejaid, poleks ka nõukogude liit lagunenud ja nüüd on nemad paadikõigutajad ja lääneliku, avatud ühiskonna pooldajad?

Kristina Kallas esindab ju üsna üheselt seda nõukogude aegset mentaliteeti, mis tollases valitsuses oli. See on ideoloogiline fanatism, ühiskonna ümber tegemine oma väärastunud ideoloogilise fanatismi baasilt ja totalitarism ehk eriarvamuse maha surumine, demoniseerimine. Kristina Kallas on ikka selle nõukogude totalitarismi väga selge vaimupärandi edasi kandja meie ühiskonnas.

Eesti 200 on näitamaks, et kõik inimesed Eestis on meie inimesed, muutnud vikerkaarevärvides lipuvärvid oma facebooki lehel sini-must-valgeks.