FOTOD JA VIDEO ⟩ Viljandis hukkus põlengus kaks inimest

Sündmuskohale saadeti kolm päästekomandot ning kaks kiirabiautot. Põleng saadi kontrolli alla kell 23.03. Sündmuse esialgne tekkepõhjus on elektriseadme või -juhtmestiku rike.

Päästeamet meenutab, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik suitsuandur. Käesoleval aastal on tulekahjudes hukkunud juba 28 inimest.